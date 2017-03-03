В Сумах отключили воду на Интернационалистов КП «Горводоканал» сообщает об ограничении водоснабжения.

В связи с проведением профилактических работ на линии водоснабжения сегодня, 14 марта, с 9:30 до 15:00 временно будет отключена вода в домах №№ 41, 41 а, 43 по ул. Интернационалистов.