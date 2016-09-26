К 1 апреля пройдет конкурс «Не сумне місто Суми»

Организатором мероприятия является городская библиотечная система. Сам конкурс призван активизировать чтение украинской литературы и развитие детских талантов, выявления и поддержки юных дарований и организации содержательного досуга учащейся молодежи.
К участию приглашаются дети-читатели библиотек Сумской городской централизованной библиотечной системы в возрасте от 7 до 15 лет.
Участник-претендент должен представить в соответствующее библиотечное подразделение ЦБС следующие материалы: заявку за личной подписью; название и автора произведения, которое будет исполняться, или текст собственного сочинения.
Заявку на конкурс необходимо подать до 25 марта. Подведение итогов состоится 30 марта в 14:00 в помещении Сумской городской центральной библиотеки им. Т. Шевченко по адресу: г. Сумы, ул. Кооперативная, 6.
Победителей будут выбирать в следующих номинациях: «Чтение юмора украинских авторов», «Исполнение собственного авторского юмора», «Представление на конкурс собственного юмористического произведения» (в печатном и электронном виде).
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