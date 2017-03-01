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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:45261

Две сумских громады получат Центры админуслуг за шведские деньги

Сегодня, 14 марта, состоялось торжественное подписание меморандумов о сотрудничестве между представителями 12 объединенных территориальных громад и компанией SKL International о создании в этих громадах центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Во время мероприятия первый заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Негода отметил: «Децентрализация, как и любая другая реформа, не имеет смысла, если в жизни жителей громады не происходит позитивных изменений. Приближение качественных услуг к людям - это и есть те изменения, которые больше всего ждали и уже ощутили во многих громадах. Быстрые успехи в этом направлении стали возможными, в том числе и благодаря государственной поддержке и содействию наших международных партнеров».

По его словам, созданные в объединенных громадах ЦПАУ должны отличаться от тех, что уже работают, скажем, при райгосадминистрациях. Из-за того что громады имеют более широкие собственные полномочия, там могут качественно предоставлять не только административные, но и коммунальные и другие услуги. Эти услуги могут быть также доступными. Для этого в селах объединенных общин важно создавать удаленные и мобильные рабочие места для специалистов ЦПАУ, привлекать к оказанию услуг сельских старост.

«Также следует заметить, что на этом мероприятии рядом с головами объединенных громад представители некоторых райгосадминистраций. Так что на районном уровне уже есть понимание, что перспектива - за объединением громадами, и этот процесс лучше поддерживать, чем блокировать», - сказал первый замминистра.

Посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем считает, что конечной целью реформы децентрализации в Украине является достижение и поддержание высокого уровня жизни для обычных граждан Украины. Важным аспектом реформы является предоставление высококачественных административных услуг для всех граждан и частного сектора: «ЕС и его государства-члены, в том числе Швеция, преданные поддержке проведения реформы децентрализации в Украине, кроме прочего предусматривает расширение потенциала местных громад».

Посол, глава делегации ЕС в Украине Хьюг Мингарелли убежден, что с подписанием соглашения о партнерстве, лидеры общин принимают сегодня обязательства относительно очень сложной задачи создания центров административных услуг в своих громадах. Это будет означать много работы и усилий. Но, по мнению посла, это будет вознаграждающая задача. Хорошо функционирующие центры административных услуг могли бы стать символом реформ на пути к новому качеству местного самоуправления в Украине: дружественный и прозрачный офис, что обеспечивает свободное от коррупции предоставления услуг всем гражданам общества.

Финалистами для получения помощи по созданию ЦПАУ стали 12 ОТГ, в том числе две с Сумщины: Краснопольская и Николаевская поселковая ОТГ (Белопольский район).

В компании SKL International отметили, что в рамках меморандума в 12 объединенных громадах до конца года предполагается ремонт и оборудование центров административных услуг, а также обучение соответствующих специалистов и информирования населения о деятельности ЦПАУ.

Как известно, компания SKL International реализует Начальную фазу проекта U-LEAD component 2 «Создание центров предоставления административных услуг и повышения осведомленности населения о местном самоуправлении» в части развития Центров административных услуг. U-LEAD является общей программой Европейского Союза и его государств-членов - Дании, Эстонии, Германии, Польши и Швеции.

В планах проекта U-LEAD component 2 открытие не менее 24 ЦПАУ в уже созданных объединенных громадах до конца 2017 года и до 600 центров - до конца 2020 года.

Общий размер финансирования составляет 800 тыс. евро.

Общество Децентрализация ОТГ ЦПАУ

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