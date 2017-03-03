Мэр Сум хочет провести внеочередную сессию горсовета через час

«Срочно подтвердите свою возможность прийти сегодня на 16:00 на внеочередную сессию СГС», - такую СМС выложил на своей странице в фейсбуке депутат городского совета Андрей Крамченков.
«А вы еще удивлялись, что сессию облсовета собирали сегодня-на-завтра», - написал депутат.
Напомним, прямо сейчас в сессионном зале не может начаться сессия областного совета из-за отсутствия кворума.
Сейчас мэр Сум Александр Лысенко находится на сессии облсовета то ли в качестве мэра, то ли в качестве главы областной партийной организации ВО «Батькивщина», депутат которой практически в полном составе проигнорировали сессию облсовета, созванную вчера на сегодня.