Троллейбусный столб на Ильинской сбил чиновник горсовета (+видео) Стали известны подробности ночного ДТП на Ильинской, когда автомобиль снес электроопору КП «Электроавтотранс».

Стали известны подробности вчерашней аварии на ул. Ильинская, в результате которой Toyota Camry свалила элетроопору на проезжую часть, пишет 0542.ua.

Как сообщает пресс-служба Сумской патрульной полиции, 61-летний водитель на пересечении ул. Ильинская и ул. Садовая не справился с управлением автомобиля Toyota Camry, и, выехав за пределы проезжей части, въехал в столб. Не смотря на силу удара, водитель от госпитализации отказался.

Патрульные направили его на обследование в ближайшую больницу на освидетельствование. Выяснилось, что допустимый уровень алкоголя в крови «шумахера» превышен в 12 раз и составляет 2,36 промилле, в то время как нормой является показатель 0, 2 промилле. Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина не имел при себе водительского удостоверения.

Как стало известно, виновником этого ДТП является чиновник Сумского горсовета – Василий Щербак, который возглавляет Управление имущества коммунальной собственности.

На имя нарушителя выписали сразу 3 админматериала: ст.130 (Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и ст. 124 (совершение ДТП).