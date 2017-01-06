В сумском аэропорту уничтожили еловую аллею, полиция нарушений не обнаружила (фото) Сегодня, 16 марта, на новой летной зоне сумского аэропорта спилили около десятка 40-летних елей.

Не обретя неба, теряем легкие. Сумской аэропорт распрощался с еловой аллеей. Ко второй половине дня 16 марта осталось всего несколько деревьев -вначале и в конце ряда.

Работников патрульной полиции, приехавших на вызов, администрация аэропорта на территорию не пустила, мотивируя специальным порядком доступа на стратегический объект. При этом из-за забора доносились звуки работающей пилы. Впоследствии дать объяснения и показать документы, якобы подтверждающие право на спил деревьев, руководство аэропорта согласилось прибывшему на место следователю горотдела полиции, который счел предъявленные документы правомерным основанием для уничтожения деревьев. При этом остальные полицейские на территорию допущены не были.

Как рассказал бывший директор ОКП «Аэропорт Сумы» Николай Журавель, ели были высажены работниками аэропорта на субботнике еще до введения в эксплуатацию взлетной полосы.

- Это же история аэропорта! В 1979 году ввели в эксплуатацию взлетную полосу. Ее строили три года. Значит - где-то в 1976-77 году строго вдоль дороги при въезде на перрон был высажен ряд рябин и ряд елей, - вспоминает Н.Журавель. – Еще, когда я был директором, специалисты предприятия «Украэрорух» во время аудитов отмечали, что вершины елей закрывают видимость с диспетчерской вышки на стоянки и давали рекомендации устранить этот недостаток. Тогда я принял решение исключить из инструкции по производству полетов 12 стоянок напротив елей. Все равно они не эксплуатируются. А когда будут летать серьезные самолеты, можно будет спилить верхушки, сохранив при этом деревья. Ведь в рекомендации отмечается: не спилить, а обеспечить видимость. Эти рекомендации не могут служить основанием для уничтожения деревьев.

Напомним, с приходом на предприятие нового директора - Константина Ефименко летом 2015 года были уничтожены насаждения на старой летной зоне аэропорта. На это, как уверяло руководство ОКП «Аэропорт Сумы» и бывший начальник управления коммунального имущества Сумского облсовета Николай Коваленко, тоже были все разрешения. Теперь эти действия расследует полиция – пока безрезультатно.

Направив запрос в Сумкой горсовет, мы решили узнать, кто же именно дает убыточному, почти не функционирующему предприятию разрешения на спил здоровых деревьев и на каких основаниях. У ОКП "Аэропорт Сумы" мы тоже запросили копии документов, на основании которых была произведена сегодняшняя вырубка. Согласно Закону Украины «О доступе к публичной информации» ответы должны прийти до 23 марта (включительно).