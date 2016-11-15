Сумские теннисистки уверенно лидируют в Суперлиге

Сумская команда «СумДУ-Грация» одержала 8 побед – над «Роксоланой» (Рогатин), «Экселент» (Кропивницкий) – по 4:3, «ДЮСШ-3 «Лидер» (Киев) 4:2, «Аделаида-2» (Херсон), ДЮСШ № 23 (Киев), ДЮСШ № 3 (Киев) – по 4:1, «Львовская политехника» и «Аделаида» (Херсон) – по 4:0 плюс техническая победа над СК «Лирс» (Жовква).
В итоге после трех туров на счету сумчанок максимум – 54 очка, на 5 меньше у «Роксоланы», еще на 2 – у «ДЮСШ № 3 «Лидер»…
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