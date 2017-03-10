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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 09:53245

В Сумах презентовали издание об украинской революции 1917-1920 годов

Вышло второе издание историко-документального альбома «Українська революція 1917-1920 років у листівках та газетах».

Его презентация состоялась во время «круглого стола» на тему: «100 років з Дня утворення Української Центральної Ради – українського представницького органу та початку Української Революції 1917-1921 років» с участием представителей власти, общественных организаций, ученых, историков.

Книга рассчитана на историков, краеведов, архивистов, учителей, студентов, учащихся. Издание осуществлено при поддержке облгосадминистрации и облсовета. Его автором-составителем является историк Геннадий Иванущенко, который сейчас живет и работает в Лондоне. Материалы для документального альбома были взяты из фондов Государственного архива Сумской области.

Иллюстрации актуальных документов эпохи украинской революции и войны за независимость 1919-1920 годов освещают процесс украинской государственности в начале ХХ века и рассказывают о ходе украинской революции на Сумщине.

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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