В Сумах презентовали издание об украинской революции 1917-1920 годов Вышло второе издание историко-документального альбома «Українська революція 1917-1920 років у листівках та газетах».

Его презентация состоялась во время «круглого стола» на тему: «100 років з Дня утворення Української Центральної Ради – українського представницького органу та початку Української Революції 1917-1921 років» с участием представителей власти, общественных организаций, ученых, историков.

Книга рассчитана на историков, краеведов, архивистов, учителей, студентов, учащихся. Издание осуществлено при поддержке облгосадминистрации и облсовета. Его автором-составителем является историк Геннадий Иванущенко, который сейчас живет и работает в Лондоне. Материалы для документального альбома были взяты из фондов Государственного архива Сумской области.

Иллюстрации актуальных документов эпохи украинской революции и войны за независимость 1919-1920 годов освещают процесс украинской государственности в начале ХХ века и рассказывают о ходе украинской революции на Сумщине.