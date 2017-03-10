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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:10411

Сумчанин поймал грабителя, напавшего на женщину

Благодаря неравнодушному сумчанину патрульные задержали грабителя.

18 марта, в полночь, открывая дверь в подъезд, 36-летняя женщина почувствовала удар по голове, после чего неизвестный выхватил у нее сумочку и бросился наутек.

Побег оказался недолгим, ведь грабителя остановил и задержал прохожий, ставший свидетелем происшествия. В это время мать потерпевшей, которая увидела, как неизвестный напал на ее дочь, вызвала патрульных.

Патрульные, которые за считанные минуты прибыли на вызов, надели на грабителя наручники. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него нож.

По имеющимся базам стражи порядка выяснили, что ранее 32-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенное повторно) УК.

Управления патрульной полицейской Сум благодарит неравнодушным гражданам за помощь в выявлении и задержании нарушителей. Патрульные призывают и в дальнейшем быть сознательными гражданами.

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