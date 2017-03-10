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Зачем нужен ортопедический матрас ®

Врачи ортопеды бьют в набат. С каждым годом увеличивается численность людей с различными патологиями опорно-двигательного аппарата. Основные причины развития заболеваний – низкая физическая активность и неправильное положение тела во время сна.

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К счастью, современные производители разрабатывают инновационные модели матрасов. Они обеспечат комфортный сон, улучшат осанку и позволят избавиться от болезней позвоночника. Неправильная и неудобная поза во время сна, затекшие мышцы, хроническая усталость – очень тревожные сигналы. Если вы чувствуете хотя бы один из перечисленных симптомов, значит, пришло время купить ортопедический матрас. Настоятельно рекомендуем на затягивать с походом в магазин, ведь на кону ваше здоровье.  

Сайты мебели предлагают широкий ассортимент разнообразных матрасов. Среди них много инновационных моделей, рекомендованных врачами людям, которые желают избавиться от заболеваний опорно-двигательного аппарата и предупредить развитие патологий.

Далеко не все предложения на рынке соответствуют современным критериям. Во избежание досадных ошибок важно разобраться, в чем заключаются отличия качественных ортопедических матрасов, изучить отзывы экспертов о понравившейся модели.

Также важны рекомендации врачей, они расскажут, какой из видов лучше купить в зависимости от диагностированного заболевания. Это изделия, которое обеспечивают вашему позвоночнику естественное положение. Большая часть современных матрасов соответствуют этому критерию. Естественное положение – это жесткая поддержка шеи и поясницы. В области бедер и поясницы поверхность должна слегка прогибаться.

купить ортопедический матрас недорого в украине в интернет магазине ecomebeli

Какой ортопедический матрас лучше?

 В процессе выбора необходимо учитывать возраст и тип телосложения человека.

  • Для маленьких деток жесткость играет второстепенную роль. В этом случае важна экологическая безопасность и хорошая вентиляция. Педиатры советуют выбрать кокосовые модели толщиной 7-10 мм.

  • Подросткам подойдут беспружинные ортопедические матрасы с высоким уровнем жесткости.

  • Для пожилых людей рекомендованы более мягкие модели или варианты средней жесткости.

  • Полным людям необходимо купить хороший ортопедический матрас с внушительным показателем жесткости. Такие модели обладают способностью сохранять форму и обеспечивать естественное положение тела даже при достаточно высоком весе.

Худеньким покупателям подходят и пружинные, и беспружинные варианты. Выбирайте мягкие модели.

Интернет-магазин «Экомебели» предлагает широкий выбор современных ортопедических матрасов

купить ортопедический матрас недорого в украине в интернет магазине ecomebeli

Для нас чрезвычайно важно, чтобы каждый клиент получил максимальную пользу от покупок, сделанных в нашем магазине. Мы обеспечим доброжелательное обслуживание, быстрое оформление и доставку заказ в любой уголок Украины.

Не теряйте драгоценное время и позаботьтесь о своем здоровье. С интернет-магазином мебели «EcoMebeli» вам гарантирован комфортный сон и красивая осанка.

Если вы не уверенны какой именно матрас Вам нужен - заполните форму и наши специалисты свяжутся с Вами для подробной консультации.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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