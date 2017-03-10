Зачем нужен ортопедический матрас ® Врачи ортопеды бьют в набат. С каждым годом увеличивается численность людей с различными патологиями опорно-двигательного аппарата. Основные причины развития заболеваний – низкая физическая активность и неправильное положение тела во время сна.

К счастью, современные производители разрабатывают инновационные модели матрасов. Они обеспечат комфортный сон, улучшат осанку и позволят избавиться от болезней позвоночника. Неправильная и неудобная поза во время сна, затекшие мышцы, хроническая усталость – очень тревожные сигналы. Если вы чувствуете хотя бы один из перечисленных симптомов, значит, пришло время купить ортопедический матрас. Настоятельно рекомендуем на затягивать с походом в магазин, ведь на кону ваше здоровье.

Сайты мебели предлагают широкий ассортимент разнообразных матрасов. Среди них много инновационных моделей, рекомендованных врачами людям, которые желают избавиться от заболеваний опорно-двигательного аппарата и предупредить развитие патологий.

Далеко не все предложения на рынке соответствуют современным критериям. Во избежание досадных ошибок важно разобраться, в чем заключаются отличия качественных ортопедических матрасов, изучить отзывы экспертов о понравившейся модели.

Также важны рекомендации врачей, они расскажут, какой из видов лучше купить в зависимости от диагностированного заболевания. Это изделия, которое обеспечивают вашему позвоночнику естественное положение. Большая часть современных матрасов соответствуют этому критерию. Естественное положение – это жесткая поддержка шеи и поясницы. В области бедер и поясницы поверхность должна слегка прогибаться.

Какой ортопедический матрас лучше?

В процессе выбора необходимо учитывать возраст и тип телосложения человека.

Для маленьких деток жесткость играет второстепенную роль. В этом случае важна экологическая безопасность и хорошая вентиляция. Педиатры советуют выбрать кокосовые модели толщиной 7-10 мм.

Подросткам подойдут беспружинные ортопедические матрасы с высоким уровнем жесткости.

Для пожилых людей рекомендованы более мягкие модели или варианты средней жесткости.

Полным людям необходимо купить хороший ортопедический матрас с внушительным показателем жесткости. Такие модели обладают способностью сохранять форму и обеспечивать естественное положение тела даже при достаточно высоком весе.

Худеньким покупателям подходят и пружинные, и беспружинные варианты. Выбирайте мягкие модели.

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