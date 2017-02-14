Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49121

На Сумщине полиция продолжает изымать нелегальное оружие

За прошедшие сутки правоохранители Сумщины в ходе проведения оперативно-профилактической отработки «Оружие и взрывчатка» изъяли у жителей области обрез, охотничье ружье и более пяти десятков патронов к различным видам оружия.

Так, 65-летний житель Липоводолинского района передал сотрудникам полиции найденный им в лесополосе обрез охотничьей двустволки 16 калибра. Правоохранители уже направили его на экспертное исследование. Что же касается гражданина, который его выдал, то он будет освобожден от уголовной ответственности, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Подобным образом поступил и 44-летний житель Сумского района. Мужчина добровольно выдал незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ-17» калибра 16 мм и восемь патронов к нему. Он рассказал, что нашел его в лесопосадке вблизи своего дома. Сегодня найденное им оружие правоохранители приняли на временное хранение, пока мужчина получит соответствующее разрешение на ношение и использование оружия и подготовит соответствующие условия для его безопасного хранения.

К сожалению, не все граждане добросовестно соблюдают требования законодательства относительно выдачи правоохранителям нелегального оружия и боеприпасов. Поэтому, сотрудники полиции устанавливают таких «горе-владельцев» оперативным путем и изымают у них опасные предметы уже в рамках соответствующих уголовных производств.

Так, полицейские Сумского районного отделения за прошедшие сутки изъяли в ходе обысков у двух сорокалетних жителей района 45 различных патронов, которые они незаконно хранили у себя дома. Сейчас все патроны изъяты и направлены на экспертизу, а по факту их незаконного хранения открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-ми лет.

«Полиция Сумщины обращается к гражданам и напоминает, что незарегистрированное оружие - это не только нарушение закона, но и причина несчастных случаев, которые могут произойти как со взрослыми гражданами, так и с детьми. Поэтому призываем всех владельцев нелегального оружия и боеприпасов, сдать их в полицию, чтобы не подвергать себя и своих близких на опасное соседство с ними», - отметил заместитель начальника ГУНП Владимир Бабич.

Право Оружие

По тематике

28.02.2017 08:35

На Сумщине полиция продолжает изымать нелегальное оружие и патроны

За прошедшие выходные полицейские обнаружили и изъяли травматический и стартовый пистолеты и 112 патронов различного калибра....

Житель Конотопа выдал полиции арсенал оружия и боеприпасов
20.02.2017 17:00

Житель Конотопа выдал полиции арсенал оружия и боеприпасов

Четыре охотничьи ружья, три пистолета, винтовку и почти двести разнокалиберных патронов добровольно выдал работникам полиции 33-летний житель Конотопа....

В Сумах жена сдала мужа-оружейника
20.02.2017 16:49

В Сумах жена сдала мужа-оружейника

59-летний житель Сум незаконно хранил в своем доме арсенал оружия. Разоблачить противоправную деятельность мужчины полиции помогла его жена....

В Сумах у приближенного к экс-главе облсовета выявили автомат и патроны
18.02.2017 13:53

В Сумах у приближенного к экс-главе облсовета выявили автомат и патроны

Сегодня, 18 февраля, в доме гр. К, приближенного к бывшему главе Сумского облсовета Семену Салатенко, полиция изъяла оружие....

Бывший муж сдал глуховчанку, которая нашла арсенал оружия и боеприпасов
14.02.2017 13:33

Бывший муж сдал глуховчанку, которая нашла арсенал оружия и боеприпасов

В Глуховском районе разоблачили женщину, которая незаконно хранила дома боеприпасы и взрывчатку, полиции помог ее бывший муж....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Black comedy fest»
«Black comedy fest»
Кино Планета Кино
2D - 22:00
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 21:30 23:30
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 17:00 23:30
Украинская новая волна
Украинская новая волна
Кино Планета Кино
2D - 16:30
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 12:35 15:00 17:20 19:40 21:30
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
11:30 – 40 грн. 16:05 – 45 грн. 18:30 – 50 грн.
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:35 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.