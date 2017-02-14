На Сумщине полиция продолжает изымать нелегальное оружие За прошедшие сутки правоохранители Сумщины в ходе проведения оперативно-профилактической отработки «Оружие и взрывчатка» изъяли у жителей области обрез, охотничье ружье и более пяти десятков патронов к различным видам оружия.

Так, 65-летний житель Липоводолинского района передал сотрудникам полиции найденный им в лесополосе обрез охотничьей двустволки 16 калибра. Правоохранители уже направили его на экспертное исследование. Что же касается гражданина, который его выдал, то он будет освобожден от уголовной ответственности, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Подобным образом поступил и 44-летний житель Сумского района. Мужчина добровольно выдал незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ-17» калибра 16 мм и восемь патронов к нему. Он рассказал, что нашел его в лесопосадке вблизи своего дома. Сегодня найденное им оружие правоохранители приняли на временное хранение, пока мужчина получит соответствующее разрешение на ношение и использование оружия и подготовит соответствующие условия для его безопасного хранения.

К сожалению, не все граждане добросовестно соблюдают требования законодательства относительно выдачи правоохранителям нелегального оружия и боеприпасов. Поэтому, сотрудники полиции устанавливают таких «горе-владельцев» оперативным путем и изымают у них опасные предметы уже в рамках соответствующих уголовных производств.

Так, полицейские Сумского районного отделения за прошедшие сутки изъяли в ходе обысков у двух сорокалетних жителей района 45 различных патронов, которые они незаконно хранили у себя дома. Сейчас все патроны изъяты и направлены на экспертизу, а по факту их незаконного хранения открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-ми лет.

«Полиция Сумщины обращается к гражданам и напоминает, что незарегистрированное оружие - это не только нарушение закона, но и причина несчастных случаев, которые могут произойти как со взрослыми гражданами, так и с детьми. Поэтому призываем всех владельцев нелегального оружия и боеприпасов, сдать их в полицию, чтобы не подвергать себя и своих близких на опасное соседство с ними», - отметил заместитель начальника ГУНП Владимир Бабич.