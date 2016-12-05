Сумские бойцы успешно выступили в Киеве На выходных в Киеве прошел чемпионат города по ситарю.

Среди победителей и призеров были и воспитанники сумского клуба «Терра-СКИФ», пишет sportclub.sumy.ua.

1 место — Лагута Владислав (кумите 12-13 лет В), Недошивкин Максим (кумите 8 лет В, кумите 8 лет А),Чалый Станислав (кумите 12-13 лет А),Прокопенко Марина (ката), Тимченко богдан (ката 10-11 лет В).

2 место — Лагута Владислав (кумите 12-13 лет А, ката 12-13 лет В),Оноприенко Павел( ката 14-15 лет), Маленко Александр (ката), Казачок Артем (12-13 лет ката), Тимченко Богдан (кумите 10—11 лет В).

3 место — Шевелев Артем( кумите 10—11 лет В), Ясинская Вероника (ката 8-9 лет), Медведюк Данил (кумите 12-13 лет А),Оноприенко Павел (кумите 14-15 лет), Казачок Артем (кумите 12-13 лет А), Сапич Дмитрий (кумите 9 лет В).