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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22161

Сумские бойцы успешно выступили в Киеве

На выходных в Киеве прошел чемпионат города по ситарю.

Среди победителей и призеров были и воспитанники сумского клуба «Терра-СКИФ», пишет sportclub.sumy.ua.

1 место — Лагута Владислав (кумите 12-13 лет В), Недошивкин Максим (кумите 8 лет В, кумите 8 лет А),Чалый Станислав (кумите 12-13 лет А),Прокопенко Марина (ката), Тимченко богдан (ката 10-11 лет В).

2 место — Лагута Владислав (кумите 12-13 лет А, ката 12-13 лет В),Оноприенко Павел( ката 14-15 лет), Маленко Александр (ката), Казачок Артем (12-13 лет ката), Тимченко Богдан (кумите 10—11 лет В).

3 место — Шевелев Артем( кумите 10—11 лет В), Ясинская Вероника (ката 8-9 лет), Медведюк Данил (кумите 12-13 лет А),Оноприенко Павел (кумите 14-15 лет), Казачок Артем (кумите 12-13 лет А), Сапич Дмитрий (кумите 9 лет В).

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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