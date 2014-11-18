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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50249

Коммунальные предприятия и учреждения Сумщины получили новых руководителей

21 марта семь руководителей коммунальных предприятий области подписали контракты с главой областного совета Владимиром Токарем.

Такие договоры заключены с 3-мя главными врачами лечебных учреждений Сумщины - областной детской клинической больницы Игорем Змыслей, 1-ой областной специализированной больницы г. Ромны Владимиром Кульбачным и областного диагностического центра в г. Шостка Светланой Стенько.

«Государственный историко-культурный заповедник в. Путивль» возглавил Сергей Тупик, Сумскую областную школу высшего спортивного мастерства - Василий Семакин, «Сумской областной центр физического здоровья населения« Спорт для всех »- Роман Жаботинский, «Сумской областной фонд поддержки предпринимательства» - Павел Борисов.

Напомним, что решение о контрактной форме работы руководителей областных коммунальных учреждений, находящихся в общей собственности территориальных громад сел, поселков и городов Сумщины, приняли депутаты на последней сессии областного совета. Контракты заключены сроком от одного до пяти лет.

Общество Коммунальные предприятия

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