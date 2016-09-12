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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21286

Замминистра показал сумские школы будущего

Какими будут современные школы в Сумской области, показал замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Чиновник выложил у себя в фейсбуке эскизные проекты школ, добавив: «На встрече с первым замглавы Сумской ОГА Александром Марченко и директором экономдепартамента ОГА Александром Ситаком обсудили проекты будущих школ в громадах Сумской области в рамках нашей инициативы Нового Образовательного Пространства.

Уже есть интересные современные наработки и предложения. Думаю, что школьникам понравится, и они с удовольствием будут ходить на уроки!

Мы, со своей стороны, готовы делиться опытом, поддерживать и помогать!

Наши дети – это наше будущее! А будущее школ – за ярким мотивирующим и вдохновляющим учебным пространством, в котором детям нравится учиться и которое вдохновляет их познавать и изучать новое!»

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Общество Образование

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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