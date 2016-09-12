Замминистра показал сумские школы будущего

Чиновник выложил у себя в фейсбуке эскизные проекты школ, добавив: «На встрече с первым замглавы Сумской ОГА Александром Марченко и директором экономдепартамента ОГА Александром Ситаком обсудили проекты будущих школ в громадах Сумской области в рамках нашей инициативы Нового Образовательного Пространства.
Уже есть интересные современные наработки и предложения. Думаю, что школьникам понравится, и они с удовольствием будут ходить на уроки!
Мы, со своей стороны, готовы делиться опытом, поддерживать и помогать!
Наши дети – это наше будущее! А будущее школ – за ярким мотивирующим и вдохновляющим учебным пространством, в котором детям нравится учиться и которое вдохновляет их познавать и изучать новое!»
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