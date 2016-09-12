Замминистра показал сумские школы будущего Какими будут современные школы в Сумской области, показал замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Чиновник выложил у себя в фейсбуке эскизные проекты школ, добавив: «На встрече с первым замглавы Сумской ОГА Александром Марченко и директором экономдепартамента ОГА Александром Ситаком обсудили проекты будущих школ в громадах Сумской области в рамках нашей инициативы Нового Образовательного Пространства.

Уже есть интересные современные наработки и предложения. Думаю, что школьникам понравится, и они с удовольствием будут ходить на уроки!

Мы, со своей стороны, готовы делиться опытом, поддерживать и помогать!

Наши дети – это наше будущее! А будущее школ – за ярким мотивирующим и вдохновляющим учебным пространством, в котором детям нравится учиться и которое вдохновляет их познавать и изучать новое!»