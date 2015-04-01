Сумские нардепы хотят переименовать кадетский корпус Три народных депутат от Сумщины подписали письмо премьер-министру и министру образования, в котором просят исключить из названия лицея-интерната наследие российской империи.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке нардеп от Сум Олег Медуница.

«Считаю неприемлемым сохранение слова «кадетский» в названии лицея с усиленной военной подготовкой имени И.Г. Харитоненко, который находится в городе Сумы. Сегодня три народных депутата обратились к главе правительства и министру образования с предложением переименовать заведение», - написал он, приложив фото письма, подписанного тремя нардепами – им самим, Александром Сугоняко и Николаем Лавриком.

Как вариант Медуница предложил назвать заведение «Гетьманским корпусом», как в 1918 году.