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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:42489

Сумские нардепы хотят переименовать кадетский корпус

Три народных депутат от Сумщины подписали письмо премьер-министру и министру образования, в котором просят исключить из названия лицея-интерната наследие российской империи.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке нардеп от Сум Олег Медуница.

«Считаю неприемлемым сохранение слова «кадетский» в названии лицея с усиленной военной подготовкой имени И.Г. Харитоненко, который находится в городе Сумы. Сегодня три народных депутата обратились к главе правительства и министру образования с предложением переименовать заведение», - написал он, приложив фото письма, подписанного тремя нардепами – им самим, Александром Сугоняко и Николаем Лавриком.

Как вариант Медуница предложил назвать заведение «Гетьманским корпусом», как в 1918 году.

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