На Сумщине предприниматель «отмыл» 80 тысяч бюджетных средств Роменской местной прокуратурой сообщено о подозрении местному предпринимателю, который, подделав официальные документы, присвоил более 80 тыс. грн бюджетных средств и в дальнейшем легализовал их.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2011-2012 годов предприниматель провел ремонтные работы в детском саду с. Великие Бубны Роменского района. Поскольку на указанные нужды в бюджете денежные средства предусмотрены не были, то за проделанную работу с предпринимателем сельский совет не рассчитался. Более того, им даже не были составлены акты выполненных работ. Однако уже в 2015 году предприниматель получил деньги за выполненную работу на основании составленных поддельных документов, в которых было указано, что работы проводились в 2015 году. При этом подозреваемый в акты выполненных работ внес недостоверную информацию о расходах, значительно завысив их.

Таким образом, предприниматель, действуя умышленно, из корыстных побуждений, завладел бюджетными денежными средствами на общую сумму 80 639 грн, чем нанес ущерб Великобубновскому сельскому совету на указанную сумму. Полученные средства он использовал в своей хозяйственной деятельности.

Как сообщил заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Юрий Лукьяненко, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 191 (присвоение средств) ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Справка: предпринимателю грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.