Полиция Сумщины снова изымает наркотики

Так в Сумах на улице Прокофьева работники полиции остановили 20-летнего мужчину, у которого при поверхностном осмотре обнаружили и изъяли 10 граммов марихуаны и самодельное устройство для ее употребления путем курения.

В селе Вировка Конотопского района, во время санкционированного обыска в доме 26-летнего мужчины полиция обнаружила и изъяла 20-ть граммов марихуаны и два самодельных устройства для ее употребления. А в самом Конотопе, на территории одного из учебных заведений города, у 19-летнего учащегося, правоохранители обнаружили 5 граммов марихуаны. В тот же день еще у одного любителя «травки» из Конотопа, 34-летнего, ранее судимого за преступления связанные с наркотиками мужчины, правоохранители обнаружили и изъяли 15 граммов марихуаны.

В Тростянце у 36-летнего гражданина правоохранители обнаружили и изъяли 1 грамм амфетамина. Но самый большой «улов» наркотических веществ был у полиции в селе Наумовка Краснопольского района. Здесь оперативники разоблачили 47-летнего мужчину, который продал 200 граммов марихуаны 38-летнему жителю Богодухова. В ходе проведения санкционированного обыска, в домовладении подозреваемого, полицейские обнаружили еще и стеклянную трехлитровую банку с сушеным измельченным, растительным веществом, очень напоминающим марихуану, в количестве около трехсот грамм. Изъятое вещество направлено на экспертизу. Сейчас подозреваемый в хранении и сбыте наркотиков задержан согласно ст. 208 УПК Украины, в отношении него открыто уголовное производство по статьям 307, 309 Уголовного Кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется досудебное расследование.

По всем другим фактам обнаружения и изъятия наркотиков полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.