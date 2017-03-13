В Сумах поймали псевдокуратора «Синего кита» В Сумах полиция обнаружила несовершеннолетнего шутника, который по телефону запугивал сверстников, называясь куратором «Синего кита».

В течение последних нескольких недель благодаря вмешательству полиции на территории Украины удалось обнаружить немало участников так называемых групп смерти, и даже установить нескольких кураторов и администраторов групп «Синий кит», в которых детей и подростков подталкивают к совершению самоубийств. Полиция Сумщины ежедневно проводит разъяснительную работу в школах, училищах, высших учебных заведениях, ставя целью уберечь молодежь от совершения необдуманных шагов. Однако не все, к сожалению, воспринимают важную информацию адекватно и добавляют проблем себе, волнений собственным родителям и работы полиции.

14-летний ученик одной из школ Сум решил напугать двух своих приятелей и, активизировав на своем мобильном функцию «Неопознанный номер», позвонил каждому из них по очереди. Когда же приятели подняли трубку, изменив голос, прошептал, что он является куратором группы «Синий кит» и требует выполнения поставленного задания и отчета. Иначе им осталось жить не больше суток. Через несколько минут парень снова позвонил друзьям и признался, что это он разыграл их. Но на этом не успокоился, и, имея номер знакомой девушки из другого учебного заведения, решил разыграть еще и ее. Однако девочка, услышав в трубке зловещий шепот, очень испугалась, сразу же бросила трубку и выключила компьютер. Когда звонок повторился, передала трубку маме. Поняв, что разговаривает со взрослым человеком, здесь уже школьник-шутник положил трубку. Но родители напуганной девочки, помня советы правоохранителей на подобные случаи, позвонили в полицию и сообщили о странных звонках. И уже на следующий день школьник-шутник рассказывал полицейским, что просто хотел повеселиться и пошутить.

Полиция просит родителей уделять больше внимания своим детям, чаще общаться с ними, и учить жизни в обществе. Чтобы позже им не пришлось отвечать за те или иные необдуманные поступки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.