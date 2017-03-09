Зимний чемпионат Сумщины закончился победой «Виктории»

В матче николаевской «Виктории» и сумского «СКИФа», который уже ни на что не претендовал, победу одержал прошлогодний чемпион со счетом 4:0. Таким образом, набрав 22 очка в 10 матчах победителем турнира второй год подряд стала «Виктория». Второе место – у «Альянса» из Липовой Долины – 20 очков, третье – у сумского «Спартака-Сумбуд» - 19…
В воскресенье, 26 марта, ПФК «Сумы» проведет дома первый весенний матч сезона 2016/2017 годов....
19 марта ПФК «Сумы» сыграл первый матч в весенней части первенства Украины по футболу в первой лиге....
ПФК "Сумы" подписал полузащитников Антона Муховикова, Ивана Комлева и Никиту Коновалова, сообщает официальный сайт клуба....
11 марта в Полтаве прошел товарищеский матч между ПФК «Сумы» и краматорским «Авангардом»....
Ряды ПФК «Сумы» пополнили еще четыре футболиста....