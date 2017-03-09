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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46156

Зимний чемпионат Сумщины закончился победой «Виктории»

22 марта прошел решающий матч зимнего чемпионата области по футболу.

В матче николаевской «Виктории» и сумского «СКИФа», который уже ни на что не претендовал, победу одержал прошлогодний чемпион со счетом 4:0. Таким образом, набрав 22 очка в 10 матчах победителем турнира второй год подряд стала «Виктория». Второе место – у «Альянса» из Липовой Долины – 20 очков, третье – у сумского «Спартака-Сумбуд» - 19…

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ПФК «Сумы» открывает весенний сезон
Сегодня 18:11

ПФК «Сумы» открывает весенний сезон

В воскресенье, 26 марта, ПФК «Сумы» проведет дома первый весенний матч сезона 2016/2017 годов....

20.03.2017 09:22

«Сумы» упустили победу в Тернополе

19 марта ПФК «Сумы» сыграл первый матч в весенней части первенства Украины по футболу в первой лиге....

14.03.2017 09:04

ПФК "Сумы" усилился еще тремя игроками

ПФК "Сумы" подписал полузащитников Антона Муховикова, Ивана Комлева и Никиту Коновалова, сообщает официальный сайт клуба....

13.03.2017 17:00

«Сумы» в Полтаве сыграли вничью с краматорчанами

11 марта в Полтаве прошел товарищеский матч между ПФК «Сумы» и краматорским «Авангардом»....

09.03.2017 16:47

ПФК «Сумы» подписал еще четырех футболистов

Ряды ПФК «Сумы» пополнили еще четыре футболиста....

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«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 22:35 23:45
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 12:00 16:25 18:25 20:25
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
3D - 13:00 15:00 18:45 2D - 10:00 11:00
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
Кино Космос
12:40 – 40 грн. 18:45 – 50 грн.
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
Кино Космос
15:00 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:00 20:40 22:50
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
10:30 – 40 грн.
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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