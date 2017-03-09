Зимний чемпионат Сумщины закончился победой «Виктории» 22 марта прошел решающий матч зимнего чемпионата области по футболу.

В матче николаевской «Виктории» и сумского «СКИФа», который уже ни на что не претендовал, победу одержал прошлогодний чемпион со счетом 4:0. Таким образом, набрав 22 очка в 10 матчах победителем турнира второй год подряд стала «Виктория». Второе место – у «Альянса» из Липовой Долины – 20 очков, третье – у сумского «Спартака-Сумбуд» - 19…