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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Патрульная полиция напоминает о соблюдении ПДД во время каникул

Патрульная полиция Сум напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД во время каникул.

«Уважаемые родители! Необходимо помнить, что наиболее распространенными нарушениями Правил дорожного движения детьми являются, неожиданное появление на проезжей части, переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, игры вблизи дороги. Поэтому, чтобы этого не произошло, напоминайте детям элементарные правила безопасности на дороге, показывайте своим примером, как нужно вести себя на проезжей части.

Уважаемые водители транспортных средств! Придерживайтесь скоростного режима и правил проезда пешеходных переходов. Будьте особенно внимательны при приближении к остановкам общественного транспорта и местам детского отдыха. При приближении к пешеходному переходу, будьте особенно внимательны, снижайте скорость, дайте детям возможность безопасно перейти дорогу», говорится в сообщении пресс-службы управления патрульной полиции г. Сумы.

Право Каникулы Патрульная полиция

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