В Сумах взорвавшееся колесо троллейбуса травмировало пассажира

Инцидент произошел, когда троллейбус, следующий по маршруту №7, отъезжал от остановки на улице Горького в направлении рынка.
Как рассказали журналисту СТС очевидцы, они услышали громкий звук, в салоне задымило. Оказалось, что под давлением оторвался металлический каркас возле колеса в салоне и повредил ногу одному из пассажиров. Ему на месте оказали помощь медики и забрала «скорая».
Инцидент произошел с троллейбусом ЗИУ-9 с бортовым номером 291. Согласно данным реестра, он выпущен в 2005 году, сообщает Сумской транспортный портал.
На данный момент из 68 пассажирских троллейбусов в Сумах 70% имеют возраст более 10 лет. Средний возраст сумских «рогатых» составляет 17,5 лет.
В 2016 году в Сумах из бюджета решением Сумского горсовета было выделено 36 млн грн на закупку 9 троллейбусов, однако из-за срыва трех тендеров эти деньги не были освоены и перешли в свободный остаток. Из этих 36 млн грн на закупку транспорта в 2017 году Сумской исполком предлагает направить только треть — 12,8 млн грн.
Напомним, 16 марта в Сумах у троллейбуса при повороте отпало переднее колесо из-за усталости металла.
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