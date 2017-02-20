В Сумах взорвавшееся колесо троллейбуса травмировало пассажира 26 марта около 13:30 взрыв заднего колеса троллейбуса в Сумах травмировал пассажира, ему потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошел, когда троллейбус, следующий по маршруту №7, отъезжал от остановки на улице Горького в направлении рынка.

Как рассказали журналисту СТС очевидцы, они услышали громкий звук, в салоне задымило. Оказалось, что под давлением оторвался металлический каркас возле колеса в салоне и повредил ногу одному из пассажиров. Ему на месте оказали помощь медики и забрала «скорая».

Инцидент произошел с троллейбусом ЗИУ-9 с бортовым номером 291. Согласно данным реестра, он выпущен в 2005 году, сообщает Сумской транспортный портал.

На данный момент из 68 пассажирских троллейбусов в Сумах 70% имеют возраст более 10 лет. Средний возраст сумских «рогатых» составляет 17,5 лет.

В 2016 году в Сумах из бюджета решением Сумского горсовета было выделено 36 млн грн на закупку 9 троллейбусов, однако из-за срыва трех тендеров эти деньги не были освоены и перешли в свободный остаток. Из этих 36 млн грн на закупку транспорта в 2017 году Сумской исполком предлагает направить только треть — 12,8 млн грн.

Напомним, 16 марта в Сумах у троллейбуса при повороте отпало переднее колесо из-за усталости металла.