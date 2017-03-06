Россиянин не вывез из Украины охотничий нож и старинную монету В пункте пропуска «Бачевск» у россиянина обнаружили охотничий нож и старинную серебряную монету.

В пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «ГАЗель» украинской регистрации, на котором в качестве пассажира покидал Украину гражданин России, выявлено охотничий нож и старинную серебряную монету начала ХХ века.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками в картонных коробках среди личных вещей мужчины обнаружили охотничий нож и старинную серебряную монету «Один полтинник» 1924 выпуска.

Обнаруженные предметы изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.