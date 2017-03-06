На Сумщине пограничники обнаружили стоматпринадлежности

В местном пункте пропуска «Середина-Буда» пограничники Сумского отряда обнаружили большое количество стоматологических принадлежностей.
Осматривая автомобиль марки «Фольксваген» украинской регистрации, на котором наш соотечественник возвращался из России, пограничный наряд в салоне транспортного средства обнаружил ящик со стоматологическими принадлежностями в ассортименте.
Обнаруженный товар установленным порядком передан работниками работникам фискальной службы для принятия правового решения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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