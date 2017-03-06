На Сумщине пограничники обнаружили стоматпринадлежности В местном пункте пропуска «Середина-Буда» пограничники обнаружили стоматологическое принадлежности.

В местном пункте пропуска «Середина-Буда» пограничники Сумского отряда обнаружили большое количество стоматологических принадлежностей.

Осматривая автомобиль марки «Фольксваген» украинской регистрации, на котором наш соотечественник возвращался из России, пограничный наряд в салоне транспортного средства обнаружил ящик со стоматологическими принадлежностями в ассортименте.

Обнаруженный товар установленным порядком передан работниками работникам фискальной службы для принятия правового решения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.