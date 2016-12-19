В Шостке полиция обнаружила автомобиль, который находился в угоне

Так, в городе Шостка, на перекрестке улицы Марата - Короленко, инспекторы остановили легковой автомобиль марки «БМВ», с крымской регистрацией. За рулем находилась местная 36-летняя жительница. Во время проверки регистрационных документов на право управления полицейские установили, что транспортное средство числится среди разыскиваемых. Кроме того, у правоохранителей возникли сомнения в подлинности документов на авто, предоставленных водителем.
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас документы на автомобиль у его владелицы изъяты, а автомобиль поставлен на полицейский штрафплощадку.
Сведения о событии уже внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация - ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Ведется следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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