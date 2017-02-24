В Конотопе за убийство и кражу дали 13 лет

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в уголовном производстве по 42-летнему жителю города Конотопа по факту умышленного убийства гражданки Г. (ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что обвиняемый в ноябре 2016 года в собственном доме вместе со своей знакомой Р. совместно употребляли спиртные напитки. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил женщину за шею с начал с силой сжимать, что и привело к смерти потерпевшей.
На следующий день вечером обвиняемый замотал труп Р. в полиэтиленовую пленку, положил в сумку, и на автомобиле перевез в одно из сел Конотопского района, где закопал в землю.
Кроме того, обвиняемый снял с тела погибшей золотые изделия на общую сумму более 8000 гривен, которые в дальнейшем сдал в один из ломбардов города.
Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, на суде обвиняемый свою вину не признавал, но собранные во время досудебного следствия доказательства опровергли его показания, и приговором суда мужчину признали виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 13 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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