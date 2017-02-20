Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39148

У 17-летнего сумчанина нашли нож и пистолет

Патрульные обнаружили у сумчанина нож и пневматический пистолет.

«В моем подъезде сидят молодые люди с пистолетом», - такое сообщение получили сумские патрульные 25 марта, около 15 часов.

Прибыв на улицу Ярослава Мудрого и поднявшись на 2 этаж, инспекторы обнаружили 2 парней, которые отвечали ориентированию. Один из парней держал в руках предмет, похожий на пистолет. Как выяснилось, указанным предметом оказался пневматический пистолет, который внешним видом был похож на пистолет Макарова. У этого же 17-летнего молодого человека обнаружили и складной нож. Он пояснил, что носит их для самозащиты.

Полицейские вызвали на место происшествия родителей несовершеннолетнего и следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Оружие

По тематике

Сегодня 13:12

Полиция Сумщины подвела результаты операции «Оружие и взрывчатка»

За время проведения отработки из незаконного оборота полиция области изъяла более 1800 единиц нелегального огнестрельного оружия, боеприпасов и других взрывоопасных...

22.03.2017 16:49

На Сумщине полиция продолжает изымать нелегальное оружие

За прошедшие сутки правоохранители Сумщины в ходе проведения оперативно-профилактической отработки «Оружие и взрывчатка» изъяли у жителей области обрез, охотничье ружье...

28.02.2017 08:35

На Сумщине полиция продолжает изымать нелегальное оружие и патроны

За прошедшие выходные полицейские обнаружили и изъяли травматический и стартовый пистолеты и 112 патронов различного калибра....

Житель Конотопа выдал полиции арсенал оружия и боеприпасов
20.02.2017 17:00

Житель Конотопа выдал полиции арсенал оружия и боеприпасов

Четыре охотничьи ружья, три пистолета, винтовку и почти двести разнокалиберных патронов добровольно выдал работникам полиции 33-летний житель Конотопа....

В Сумах жена сдала мужа-оружейника
20.02.2017 16:49

В Сумах жена сдала мужа-оружейника

59-летний житель Сум незаконно хранил в своем доме арсенал оружия. Разоблачить противоправную деятельность мужчины полиции помогла его жена....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.