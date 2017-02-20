У 17-летнего сумчанина нашли нож и пистолет Патрульные обнаружили у сумчанина нож и пневматический пистолет.

«В моем подъезде сидят молодые люди с пистолетом», - такое сообщение получили сумские патрульные 25 марта, около 15 часов.

Прибыв на улицу Ярослава Мудрого и поднявшись на 2 этаж, инспекторы обнаружили 2 парней, которые отвечали ориентированию. Один из парней держал в руках предмет, похожий на пистолет. Как выяснилось, указанным предметом оказался пневматический пистолет, который внешним видом был похож на пистолет Макарова. У этого же 17-летнего молодого человека обнаружили и складной нож. Он пояснил, что носит их для самозащиты.

Полицейские вызвали на место происшествия родителей несовершеннолетнего и следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.