У 17-летнего сумчанина нашли нож и пистолет

«В моем подъезде сидят молодые люди с пистолетом», - такое сообщение получили сумские патрульные 25 марта, около 15 часов.
Прибыв на улицу Ярослава Мудрого и поднявшись на 2 этаж, инспекторы обнаружили 2 парней, которые отвечали ориентированию. Один из парней держал в руках предмет, похожий на пистолет. Как выяснилось, указанным предметом оказался пневматический пистолет, который внешним видом был похож на пистолет Макарова. У этого же 17-летнего молодого человека обнаружили и складной нож. Он пояснил, что носит их для самозащиты.
Полицейские вызвали на место происшествия родителей несовершеннолетнего и следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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