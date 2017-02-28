Сумские патрульные поймали шумного наркомана

Инцидент произошел 25 марта, около часа ночи. На замечание патрульных гражданин не реагировал, зато заметно нервничал и вел себя агрессивно.
Впоследствии, стражи порядка успокоили правонарушителя и провели поверхностную проверку. Ее результатом стало обнаружение бумажного свертка с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.
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