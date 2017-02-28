Сумские патрульные поймали шумного наркомана Патрулируя улицу Воскресенске, инспекторы заметили нетрезвого мужчину, который нарушал общественный порядок.

Инцидент произошел 25 марта, около часа ночи. На замечание патрульных гражданин не реагировал, зато заметно нервничал и вел себя агрессивно.

Впоследствии, стражи порядка успокоили правонарушителя и провели поверхностную проверку. Ее результатом стало обнаружение бумажного свертка с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Полицейские доставили 41-летнего мужчину в Сумское отделение полиции.