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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59188

На Сумщине 5-летнюю девочку привалило стеной

Происшествие произошло в Великописаревском районе. При разборке нежилого дома стена упала на 5-летнюю девочку. От полученных травм ребенок сразу погиб.

Сообщение о несчастном случае поступило в дежурную часть Великописаревского отделения полиции около 15:00 28 марта.

Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, рядом с жильем родителей ребенка расположено нежилое хозяйство, дом которого почти полностью был разобран на древесину и кирпич. Мать девочки как раз убирала во дворе, когда прямо на ее глазах на дочь обвалился кусок стены с полуразобранного дома. Женщина пыталась самостоятельно спасти своего ребенка, а затем позвала на помощь соседей. Но когда девочку извлекли из-под завала, она уже не дышала. Врачи «скорой», прибывшие на вызов, констатировали смерть.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, следователи и эксперты. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам статьи 115 УК Украины (убийство). Проверки продолжаются, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

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