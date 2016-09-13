В Сумах вандализировали памятную доску Героям Крут Неизвестные облили черной краской мемориальную доску Героям Крут на одноименной улице.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Вячеслав Кинаш.

«К большому сожалению, в очередной раз убеждаюсь, что некоторых людей выгнали из Совка, а Совок из их пустых голов - нет! Я был несказанно горд тем, что рядом с моим домом были установлены таблички Героям крутянцам, которые ценой своей жизни остановили ордынскую армию Муравьева в 1918 году. Но не все украинцы изучали историю Украины! Некоторые изучили историю СССР, в которой большинство фактов замалчивались или очернялись. Таблички облили краской. Написав, по этому поводу запрос, буду ждать реакции власти!».