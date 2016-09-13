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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34302

В Сумах вандализировали памятную доску Героям Крут

Неизвестные облили черной краской мемориальную доску Героям Крут на одноименной улице.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Вячеслав Кинаш.

«К большому сожалению, в очередной раз убеждаюсь, что некоторых людей выгнали из Совка, а Совок из их пустых голов - нет! Я был несказанно горд тем, что рядом с моим домом были установлены таблички Героям крутянцам, которые ценой своей жизни остановили ордынскую армию Муравьева в 1918 году. Но не все украинцы изучали историю Украины! Некоторые изучили историю СССР, в которой большинство фактов замалчивались или очернялись. Таблички облили краской. Написав, по этому поводу запрос, буду ждать реакции власти!».

Право Вандализм Героям Крут

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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