В Сумах вандализировали памятную доску Героям Крут

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Вячеслав Кинаш.
«К большому сожалению, в очередной раз убеждаюсь, что некоторых людей выгнали из Совка, а Совок из их пустых голов - нет! Я был несказанно горд тем, что рядом с моим домом были установлены таблички Героям крутянцам, которые ценой своей жизни остановили ордынскую армию Муравьева в 1918 году. Но не все украинцы изучали историю Украины! Некоторые изучили историю СССР, в которой большинство фактов замалчивались или очернялись. Таблички облили краской. Написав, по этому поводу запрос, буду ждать реакции власти!».
Неизвестные ободрали медь со скульптуры в городском парке....
12 ноября, около 21.00, патрульные получили сообщение о хулиганских действиях на улице Воскресенской....
На выходных злоумышленники сломали зонтик у контактной скульптуры «Сумчанка» (Дама с зонтиком)....
На выходных неизвестные «доработали» мурал, расположенный на ул. Петропавловской....
Житель Глуховского района разрушил фонтан в центре Глухова при попытке сделать селфи....