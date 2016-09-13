В Сумах обстреляли автомобиль

23 марта, около 21 часов, ожидая зеленый сигнал светофора на перекрестке проспекта Михаила Лушпы и улицы Харьковской, водитель Daewoo Lanos заметил, что на соседней полосе остановилась Skoda. Через несколько секунд мужчина услышал несколько выстрелов по своему автомобилю. Обернувшись, он заметил полуоткрытое стекло левой пассажирской дверцы и предмет, похожий на пистолет, из которого ведется стрельба. После этого Skoda резко поехала в неизвестном направлении.
Пострадавший сразу вызвал экипаж патрульной полиции, которой рассказал о ситуации и предоставил информацию о пропавшем автомобиле. 6 выстрелов было произведено, предварительно, из пневматического пистолета.
Ориентировка о задержании пропавшего автомобиля передали всем экипажам патрульных.
Через два дня, на улице Харьковской, инспекторы заметили и остановили транспортное средство Skoda, которое отвечало ориентированию.
21-летний водитель нервничал. На вопрос о событии, которое произошло в тот день, житель Песчаного не мог предоставить точных сведений и начал путаться в показаниях.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 (хулиганство) УК.
5 февраля, около 17 часов, экипаж патрульных получил сообщение о драке на улице Набережная реки Стрелки....
Патрульные задержали мужчину, который устроил стрельбу....
Патрульные задержали мужчину, который стрелял в себя дома из предмета, внешне похожего на пневматический пистолет....
Патрульные обнаружили ружье и боеприпасы у мужчины, который конфликтовал с гражданами....
В Сумах полиция установила личность мужчины, устроившего вчера стрельбу в областном центре. Им оказался 33-летний сумчанин, житель одного из близлежащих...