Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56177

В Сумах обстреляли автомобиль

Патрульные разыскали автомобиль, из которого стреляли по другому транспортному средству.

23 марта, около 21 часов, ожидая зеленый сигнал светофора на перекрестке проспекта Михаила Лушпы и улицы Харьковской, водитель Daewoo Lanos заметил, что на соседней полосе остановилась Skoda. Через несколько секунд мужчина услышал несколько выстрелов по своему автомобилю. Обернувшись, он заметил полуоткрытое стекло левой пассажирской дверцы и предмет, похожий на пистолет, из которого ведется стрельба. После этого Skoda резко поехала в неизвестном направлении.

Пострадавший сразу вызвал экипаж патрульной полиции, которой рассказал о ситуации и предоставил информацию о пропавшем автомобиле. 6 выстрелов было произведено, предварительно, из пневматического пистолета.

Ориентировка о задержании пропавшего автомобиля передали всем экипажам патрульных.

Через два дня, на улице Харьковской, инспекторы заметили и остановили транспортное средство Skoda, которое отвечало ориентированию.

21-летний водитель нервничал. На вопрос о событии, которое произошло в тот день, житель Песчаного не мог предоставить точных сведений и начал путаться в показаниях.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 (хулиганство) УК.

Право Стрельба

По тематике

08.02.2017 14:00

В Сумах последним аргументом в драке стал пистолет

5 февраля, около 17 часов, экипаж патрульных получил сообщение о драке на улице Набережная реки Стрелки....

16.01.2017 13:07

В Сумах место для парковки отстаивают с пистолетом

Патрульные задержали мужчину, который устроил стрельбу....

13.01.2017 16:40

Пьяный сумчанин стрелял в собственной квартире

Патрульные задержали мужчину, который стрелял в себя дома из предмета, внешне похожего на пневматический пистолет....

19.12.2016 09:17

В Сумах на Химгородке конфликт решали при помощи ружья

Патрульные обнаружили ружье и боеприпасы у мужчины, который конфликтовал с гражданами....

13.09.2016 11:59

В Сумах нашли стрелявшего ночью в спальном районе

В Сумах полиция установила личность мужчины, устроившего вчера стрельбу в областном центре. Им оказался 33-летний сумчанин, житель одного из близлежащих...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.