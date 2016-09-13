В Сумах обстреляли автомобиль Патрульные разыскали автомобиль, из которого стреляли по другому транспортному средству.

23 марта, около 21 часов, ожидая зеленый сигнал светофора на перекрестке проспекта Михаила Лушпы и улицы Харьковской, водитель Daewoo Lanos заметил, что на соседней полосе остановилась Skoda. Через несколько секунд мужчина услышал несколько выстрелов по своему автомобилю. Обернувшись, он заметил полуоткрытое стекло левой пассажирской дверцы и предмет, похожий на пистолет, из которого ведется стрельба. После этого Skoda резко поехала в неизвестном направлении.

Пострадавший сразу вызвал экипаж патрульной полиции, которой рассказал о ситуации и предоставил информацию о пропавшем автомобиле. 6 выстрелов было произведено, предварительно, из пневматического пистолета.

Ориентировка о задержании пропавшего автомобиля передали всем экипажам патрульных.

Через два дня, на улице Харьковской, инспекторы заметили и остановили транспортное средство Skoda, которое отвечало ориентированию.

21-летний водитель нервничал. На вопрос о событии, которое произошло в тот день, житель Песчаного не мог предоставить точных сведений и начал путаться в показаниях.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 (хулиганство) УК.