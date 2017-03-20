Патрульные задержали сумчанина, укравшего телефон Патрульные задержали двух мужчин, один из которых пытался похитить телефон, а другой имел при себе телефон, который находится в розыске.

Патрулируя улицу Интернационалистов, стражи порядка услышали женские крики о помощи. Последовав по голосу, патрульные обнаружили двух женщин, одна из которых сообщила, что только что неизвестные мужчины похитили у нее мобильный телефон. Она сразу заметила его исчезновение и вместе с подругой стала звать на помощь.

Когда мужчины заметили рядом служебный Toyota Prius, то отдали телефон и ушли в неизвестном направлении. Полицейские догнали и задержали указанных граждан. Во время поверхностной проверки у одного из них обнаружили телефон Nokia, который находится в розыске.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Через несколько часов, патрульные обнаружили очередной мобильный телефон, который находился в розыске.