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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58248

Патрульные задержали сумчанина, укравшего телефон

Патрульные задержали двух мужчин, один из которых пытался похитить телефон, а другой имел при себе телефон, который находится в розыске.

Патрулируя улицу Интернационалистов, стражи порядка услышали женские крики о помощи. Последовав по голосу, патрульные обнаружили двух женщин, одна из которых сообщила, что только что неизвестные мужчины похитили у нее мобильный телефон. Она сразу заметила его исчезновение и вместе с подругой стала звать на помощь.

Когда мужчины заметили рядом служебный Toyota Prius, то отдали телефон и ушли в неизвестном направлении. Полицейские догнали и задержали указанных граждан. Во время поверхностной проверки у одного из них обнаружили телефон Nokia, который находится в розыске.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Через несколько часов, патрульные обнаружили очередной мобильный телефон, который находился в розыске.

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