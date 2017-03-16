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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:24153

В Сумах пьяный водитель без прав наехал на «Запорожец»

Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого виновника ДТП.

27 марта, в полночь, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ахтырской. Прибыв на место, стражи порядка установили, что 20-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Lanos, выезжал со второстепенной дороги на главную, не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный автомобиль ЗАЗ.

Когда патрульные оформляли автопроисшествие, то заметили, что водитель Daewoo Lanos имеет признаки алкогольного опьянения.

В присутствии 2-х свидетелей мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Полицейские составили на него 3 админматериала: протоколы по статьям 124 (совершение ДТП) и 130 (управление в состоянии опьянения) и постановление по статье 126 КУоАП (управление без соответствующих документов) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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