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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3725

В Шостке водитель спас жизнь ребенка, повредив авто

Сегодня, 30 марта, около 8.40, на ул. Свободы в Шостке произошло ДТП.

В районе детского сада № 2 микроавтобус «Фольксваген» заехал на обочину. К счастью, никто не пострадал.

Как рассказал водитель, внезапно на дорогу выбежал ребенок и, чтобы избежать столкновения, пришлось вывернуть на обочину.

С помощью крана «Фольгсваген» поставили на проезжую часть, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.

Право Дтп Шостка

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