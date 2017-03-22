В Шостке водитель спас жизнь ребенка, повредив авто Сегодня, 30 марта, около 8.40, на ул. Свободы в Шостке произошло ДТП.

В районе детского сада № 2 микроавтобус «Фольксваген» заехал на обочину. К счастью, никто не пострадал. Как рассказал водитель, внезапно на дорогу выбежал ребенок и, чтобы избежать столкновения, пришлось вывернуть на обочину. С помощью крана «Фольгсваген» поставили на проезжую часть, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.