В Шостке водитель спас жизнь ребенка, повредив авто

В районе детского сада № 2 микроавтобус «Фольксваген» заехал на обочину. К счастью, никто не пострадал.
Как рассказал водитель, внезапно на дорогу выбежал ребенок и, чтобы избежать столкновения, пришлось вывернуть на обочину.
С помощью крана «Фольгсваген» поставили на проезжую часть, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
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