В Сумах будут обсуждать отсутствие туалетов в центре города Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отсутствие туалетов в центре города».

Сумчанка Лера Сафронова писала:

«Считаю сплошным ужасом отсутствие туалетов хотя бы в центральной части города. Конечно, я говорю о бесплатных - ни одного нет! Черт с Вами, сделайте хотя бы платные, потому что их всего два: в сквере Покровской площади и почти на перекрестке ул. Набережной р. Стрелки и пер. 9 Мая.

Как такое вообще возможно и считается нормой? Более того, не припомню, чтобы на какие-то праздничные мероприятия город обеспечивал туалетами местных жителей и гостей города.

Людям деваться некуда, и они решают свой вопрос по углам дворов. И если в Париже пахнет круассанами, то в Сумах воняет нечистотами в каждом подъезде, темном дворе, а таких мест более чем достаточно, благодаря отсутствию фонарей тоже».

Также она привела примеры размещения туалетов в разных городах Европы и Украины.

«Господа чиновники, требуем в течение 1-2 месяцев принять немедленные меры по приобретению и установке биотуалетов (или других конструкций такого типа) и обеспечить их необходимое количество, прежде всего, в центре города. А в течение полугода завершить их установки в наиболее проходных местах Сум», - написала сумчанка.

В ответе на электронную петицию, за подписью мэра Сум, говорится:

«Ваша электронная петиция относительно установления био-туалетов для бесплатного пользования в центральной части города Сумы в пределах полномочий рассмотрена в департаменте инфраструктуры.

По результатам рассмотрения сообщаем, что в настоящее время на балансе департамента био-туалеты не учитываются, однако для удовлетворения потребностей населения за счет городского бюджета содержатся общественные туалеты в сквере «Дружба» и в детском парке «Сказка» в г. Сумы.

Кроме того, по имеющейся информации, био-туалеты, находившиеся в распоряжении КП «Спецкомбинат», в настоящее время направлены для нужд военнослужащих в зоне проведения АТО.

С целью всестороннего рассмотрения поднятой Вами проблемы и обработки различных вариантов ее решения, в первой половине апреля запланировано провести рабочее совещание под председательством профильного заместителя городского головы с участием автора петиции, представителей управления архитектуры и градостроительства, управления «Инспекция по благоустройству города Сумы», отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Сумского городского совета.

По результатам заседания будут составлены соответствующие рекомендации и направлены на рассмотрение профильных комиссий и депутатского корпуса городского совета».