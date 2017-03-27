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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10219

Копы задержали сумчан, которые пытались украсть чужой забор

Патрульные задержали граждан, которые пытались похитить элементы металлического забора.

31 марта, около 5 часов утра, инспекторы получили сообщение о 2 неизвестных, которые выкапывают забор на улице Ковпака. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину и женщину, которые с помощью лопаты выкапывали секции металлического забора, которые затем прятали за домом.

Они успели выкопать большое количество металлических секций, половину из которых успели перенести и спрятать.

42-летний мужчина и 32-летняя женщина признались, что хотели сдать похищенное на металлолом.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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