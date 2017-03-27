Копы задержали сумчан, которые пытались украсть чужой забор Патрульные задержали граждан, которые пытались похитить элементы металлического забора.

31 марта, около 5 часов утра, инспекторы получили сообщение о 2 неизвестных, которые выкапывают забор на улице Ковпака. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину и женщину, которые с помощью лопаты выкапывали секции металлического забора, которые затем прятали за домом.

Они успели выкопать большое количество металлических секций, половину из которых успели перенести и спрятать.

42-летний мужчина и 32-летняя женщина признались, что хотели сдать похищенное на металлолом.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.