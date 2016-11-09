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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3274

На Сумщине элеватор загрязняет окружающую среду

Вопрос был поднят во время аппаратного совещания при главе облгосадминистрации.

«Ко мне, как главе областной государственной администрации, поступило обращение от жителей села Беланы Белопольского района о работе ПАО «Вировское хлебоприемное предприятие». Люди жалуются на выбросы в воздух шелухи с элеватора, из-за чего у них возникают проблемы со здоровьем. Похожая проблема, кстати, была и в городе Ахтырка», - поделился глава ОГА Николай Клочко.

Начальник Государственной экологической инспекции в Сумской области Геннадий Базаров доложил о причинах и последствиях этой проблемы. Также отметил, что руководство предприятия уже подтвердило готовность работать над устранением недостатков в своей работе, чтобы подобные факты не повторились. По его словам, подобные нарушения зафиксированы и на Глуховском и Бурынском ХПП.

Как сообщил глава Белопольской райгосадминистрации Владимир Верещагин, сейчас уже снята социальная напряженность и найдено взаимопонимание между местными жителями и предприятием.

«Главное, чтобы ПАО «Вировское хлебоприемное предприятие» выполнило свои обещания по урегулированию экологической ситуации. А районная власть держать эту ситуацию на контроле, - подчеркнул глава облгосадминистрации. - Ни одно из предприятий Сумщины не имеет права наносить вред экологии области».

Общество Загрязнение Элеватор

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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