На Сумщине элеватор загрязняет окружающую среду Вопрос был поднят во время аппаратного совещания при главе облгосадминистрации.

«Ко мне, как главе областной государственной администрации, поступило обращение от жителей села Беланы Белопольского района о работе ПАО «Вировское хлебоприемное предприятие». Люди жалуются на выбросы в воздух шелухи с элеватора, из-за чего у них возникают проблемы со здоровьем. Похожая проблема, кстати, была и в городе Ахтырка», - поделился глава ОГА Николай Клочко.

Начальник Государственной экологической инспекции в Сумской области Геннадий Базаров доложил о причинах и последствиях этой проблемы. Также отметил, что руководство предприятия уже подтвердило готовность работать над устранением недостатков в своей работе, чтобы подобные факты не повторились. По его словам, подобные нарушения зафиксированы и на Глуховском и Бурынском ХПП.

Как сообщил глава Белопольской райгосадминистрации Владимир Верещагин, сейчас уже снята социальная напряженность и найдено взаимопонимание между местными жителями и предприятием.

«Главное, чтобы ПАО «Вировское хлебоприемное предприятие» выполнило свои обещания по урегулированию экологической ситуации. А районная власть держать эту ситуацию на контроле, - подчеркнул глава облгосадминистрации. - Ни одно из предприятий Сумщины не имеет права наносить вред экологии области».