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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:56277

В четверг в Сумах отключат отопление

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила прекратить отопительный сезон в Сумах в четверг, 6 апреля.

Соответствующее решение было принято на заседании 4 апреля. По информации начальника Сумского областного центра по гидрометеорологии Александра Пономарева, в воскресенье, 2 апреля, среднесуточная температура в Сумах составляла + 8,9 градусов, на следующий день, 3 апреля, - уже 15,7 градусов, на вторник, 4 апреля, синоптики прогнозируют + 10 градусов, на среду, 5 апреля, + 8,5 градусов.

В последующие несколько дней в ночные часы наблюдать незначительное снижение температуры.

Как отметила заместитель директора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя, пока на предприятие поступают просьбы от сумчан прекратить отопительный сезон. Также о многочисленных обращениях сообщил начальник отдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна.

Начальник управления образования и науки Антонина Данильченко сообщила, что школы готовы к отключению тепла, а в детсады можно еще оставить подачу теплоносителя.

И.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко сообщила об обеспечении надлежащего температурного режима в лечебных учреждениях.

Зато и. о. начальника управления Госпродпотребслужбы в г. Сумы Александр Черняк высказался за продолжение отопительного сезона хотя бы до 9 апреля, или же понизить температуру теплоносителя. В качестве аргумента привел данные по повышению уровня заболеваемости горожан вирусными инфекциями. За последнюю неделю, сообщил он, заболело 1800 человек, хотя обычно в этот период болеет 1200-1400 сумчан.

Вместе с тем, по данным Надежды Покутней, при уменьшении температуры теплоносителя невозможно будет обеспечить горячее водоснабжение в дома сумчан.

Поэтому, учитывая информацию ООО «Сумытеплоэнерго», «Службы 15-80», руководителей отраслей «Образование» и «Здравоохранение», а также учитывая то, что синоптическая ситуация позволяет прекратить отопительный сезон досрочно, члены комиссии приняли решение прекратить централизованную подачу тепла в четверг, 6 апреля.

Исключение может быть сделано для учреждений образования и здравоохранения, руководители которых пожелают продолжить отопительный сезон и предоставят теплоснабжающей организации соответствующее письменное обращение и гарантийное письмо об оплате услуги.

По предложению директора департамента социальной защиты населения Татьяны Масик, в решении комиссии отметили, что отопительный сезон для жителей частного сектора, в домах которых установлено автономное отопление, продлится до 30 апреля. Это, отметила чиновница, необходимо для организации работы с субсидиями в части расчетов с газоснабжающей организацией.

Также в решении комиссии записали поручение обслуживающим организациям сразу после завершения нынешнего отопительного сезона начать подготовку к следующему.

Общество Отопительный сезон

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