Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:48209

На Сумщине поймали насильника 9-классницы

На Сумщине по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержан 19-летний парень.

Шосткинская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом 4 апреля 2017 года по заявлению жительницы Шосткинского района об изнасиловании ее 14-летней дочери. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 3 ст. 152 УК Украины.

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудникам полиции в кратчайшие сроки удалось установить и задержать обидчика девушки. Им оказался 19-летний знакомый девушки.

Как выяснилось, это произошло 2 апреля в ночное время. Мать девушки позволила ей уйти вместе со своим старшим братом в одно из развлекательных заведений поселка. Поскольку уже было позднее время, девятиклассница собиралась домой, однако брат проявлял желание еще остаться. Провести девушку домой вызвался один из посетителей, который был ее односельчанином. Проходя мимо заброшенного дома, молодой человек, несмотря на сопротивление девушки, затянул ее внутрь, где насильно, против воли потерпевшей, воспользовавшись беспомощным состоянием последней и своей физической преимуществом, изнасиловал ее.

Как сообщил руководитель Шосткинской местной прокуратуры Игорь Зайцев, обидчику 4 апреля вручено уведомление о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней, он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Изнасилование

По тематике

18.01.2017 16:06

В Сумах будут судить насильника-извращенца, избившего полицейского

До пяти лет лишения свободы грозит мужчине за дерзкое преступление....

23.11.2016 13:42

Задержанного в Сумах насильника взяли под стражу

Мужчине, который подозревается в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом, издевательствах над беременной женщиной и сопротивлении сотруднику полиции избрана мера...

21.11.2016 10:39

В Сумах насильник избил полицейского

Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом и умышленное причинение...

03.10.2016 17:34

В Сумах патрульные задержали неудачливого насильника

1 октября около 23 часов патрульные получили вызов о нападении на девушку на улице Героев Крут....

03.06.2016 10:26

На Сумщине насильнику-педофилу грозит 15 лет

За насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетнего ребенка жителю Липоводолинщины грозит 15 лет лишения свободы....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.