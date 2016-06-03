На Сумщине поймали насильника 9-классницы На Сумщине по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержан 19-летний парень.

Шосткинская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом 4 апреля 2017 года по заявлению жительницы Шосткинского района об изнасиловании ее 14-летней дочери. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 3 ст. 152 УК Украины.

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудникам полиции в кратчайшие сроки удалось установить и задержать обидчика девушки. Им оказался 19-летний знакомый девушки.

Как выяснилось, это произошло 2 апреля в ночное время. Мать девушки позволила ей уйти вместе со своим старшим братом в одно из развлекательных заведений поселка. Поскольку уже было позднее время, девятиклассница собиралась домой, однако брат проявлял желание еще остаться. Провести девушку домой вызвался один из посетителей, который был ее односельчанином. Проходя мимо заброшенного дома, молодой человек, несмотря на сопротивление девушки, затянул ее внутрь, где насильно, против воли потерпевшей, воспользовавшись беспомощным состоянием последней и своей физической преимуществом, изнасиловал ее.

Как сообщил руководитель Шосткинской местной прокуратуры Игорь Зайцев, обидчику 4 апреля вручено уведомление о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней, он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.