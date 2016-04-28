Ученые СумГУ получили три гранта Президента Украины

Их обладателями стали кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры маркетинга и управления инновационной деятельностью учебно-научного института финансов, экономики и менеджмента им. О.Балацкого СумГУ Людмила Сагер (под ее руководством будет проведено исследование на тему "Формирование механизма управления внутренними коммуникациями промышленных предприятий в условиях трансформации отраслевых рынков»).

Также грант получила кандидат экономических наук, ассистент кафедры маркетинга и управления инновационной деятельностью УНИ ФЭМ Любовь Сигида, под руководством которой будет проведено исследование на тему "Формирование механизма управления сбытом продукции промышленных предприятий на инновационных началах", сообщает сайт вуза.

Доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономической теории Сумского государственного университета Ольга Прокопенко стала обладательницей гранта для осуществления научного исследования «Развитие механизмов управления инновационной составляющей экономической безопасности Украины».