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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27289

В Сумах полиция раскрыла убийство женщины

Оперативники Сумского отдела полиции за трое суток раскрыли убийство 39-летней сумчанки и задержали подозреваемых в нем мужчину и женщину.

Вечером 27 марта в полицию обратился пожилой мужчина и сообщил, что прийдя, в гости к своей 39-летней дочери, в кухне на полу обнаружил ее тело с признаками насильственной смерти. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая в ходе осмотра тела погибшей предварительно установила, что человек мог умереть от ножевых ранений в шею.

«По факту умышленного убийства Сумским отделом полиции начато уголовное производство, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - На раскрытие тяжкого преступления были задействованы наиболее опытные сотрудники полиции, и уже через три дня, по подозрению в совершении убийства правоохранители задержали 41-летнего мужчину и его 38-летнюю сожительницу».

В ходе следствия установлено, что погибшая познакомилась со своим убийцей и его гражданской женой в тот же вечер, в районе улицы Роменской. После недолгой прогулки по вечерним улицам, сопряженной с употреблением алкоголя, компания двинулась в гости к своей новой подруге, на улицу Ремесленную. Здесь продолжали отдыхать, употребляя спиртное, пока между хозяйкой и ее гостями не возникла ссора, во время которой мужчина ножом нанес ранение в шею хозяйке квартиры. От полученных телесных повреждений женщина скончалась мгновенно.

Совершив убийство, мужчина и женщина не просто ушли с места преступления, а еще прихватили с собой некоторые личные вещи и деньги убитой. Во время обыска, проведенного полицией по месту проживания задержанных, полиция обнаружила ноутбук и мобильный телефон, которые были украдены из квартиры, где произошло убийство. Вещественные доказательства изъяты. Злоумышленник и его сообщница задержаны.

Санкция ч.1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство

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