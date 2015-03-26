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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4069

В Сумах возле Псла нашли труп мужчины

Погибшим оказался 37-летний житель областного центра.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор.

Накануне у реки Псел на улице Заливной местные жители наткнулись на тело мужчины. Он был без признаков жизни. Люди сразу вызвали полицию.

Личность неизвестного специалисты установили. Им оказался сумчанин 1980 года рождения. Сейчас выясняются причины его смерти. Тело направили в морг.

Право Труп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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