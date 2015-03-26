В Сумах возле Псла нашли труп мужчины Погибшим оказался 37-летний житель областного центра.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор.

Накануне у реки Псел на улице Заливной местные жители наткнулись на тело мужчины. Он был без признаков жизни. Люди сразу вызвали полицию.

Личность неизвестного специалисты установили. Им оказался сумчанин 1980 года рождения. Сейчас выясняются причины его смерти. Тело направили в морг.