Полиция задержала вооруженного сумчанина, угрожавшего убить соседа

В дежурную часть Сумского отдела полиции поступило телефонное сообщение от 38-летнего гражданина. Мужчина рассказал, что его сосед бросается на него с предметом, похожим на автомат, угрожает убийством, к тому же, еще и бросил ему во двор гранату.
Правоохранители немедленно прибыли на вызов, и задержала нетрезвого 50-летнего соседа заявителя, проживающего рядом.
«Следователи открыли уголовное производство по ст. 129 «Угроза убийством» Уголовного кодекса Украины, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - Во время осмотра места происшествия полиция изъяла у злоумышленника и направила на исследования зарегистрированный охотничий карабин калибра 7,62 мм, большое количество патронов к нарезному оружию калибра 7,62 мм армейского образца, и патроны калибра 9 мм. По результатам экспертизы будет принято решение об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет».
Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленника еще и несколько петард большой мощности, одну из которых он действительно подорвал, запугивая убийством своего соседа. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.