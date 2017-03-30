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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38184

Полиция задержала вооруженного сумчанина, угрожавшего убить соседа

Правоохранители выясняют обстоятельства конфликта между двумя соседями, в результате которого один, взяв в руки собственное зарегистрированное оружие, пошел «войной» на другого.

В дежурную часть Сумского отдела полиции поступило телефонное сообщение от 38-летнего гражданина. Мужчина рассказал, что его сосед бросается на него с предметом, похожим на автомат, угрожает убийством, к тому же, еще и бросил ему во двор гранату.

Правоохранители немедленно прибыли на вызов, и задержала нетрезвого 50-летнего соседа заявителя, проживающего рядом.

«Следователи открыли уголовное производство по ст. 129 «Угроза убийством» Уголовного кодекса Украины, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - Во время осмотра места происшествия полиция изъяла у злоумышленника и направила на исследования зарегистрированный охотничий карабин калибра 7,62 мм, большое количество патронов к нарезному оружию калибра 7,62 мм армейского образца, и патроны калибра 9 мм. По результатам экспертизы будет принято решение об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет».

Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленника еще и несколько петард большой мощности, одну из которых он действительно подорвал, запугивая убийством своего соседа. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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