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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46252

Сумские власти не могут запретить русскоязычную рекламу

Получила ответ онлайн-петиция «Заборонити вивіски, таблички та зовнішню рекламу російською мовою».

Автор петиции Андрей Насадчук писал: «На сегодняшний день невозможно пройти по городу, не увидев вывесок, реклам, названий магазинов на русском языке. И это во время войны на востоке с оккупантом, который «защищает» русскоязычное население. Особый «привет» русскоязычному Ватутинскому радио, хоть бы не позорились! Почему в нашем городе такое происходит? Прошу вынести этот вопрос на уровень городского совета и найти механизмы наполнения городского бюджета за счет информационных вывесок / рекламы / баннеров / бигбордов и т.д., представленных на территории города на русском языке».

Петиция набрала необходимый минимум подписей и получила ответ, который вкратце можно изложить так: «Рассмотрев ваше обращение, сообщаем, что Управление архитектуры и градостроительства Сумского городского совета не имеет полномочий вмешиваться в содержание рекламы».

К сведению

Полный ответ на петицию

На службову записку № 97/03-07 від 23.02.2017, Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради (надалі - Управління), що діє на підставі Положення про управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 27.04.2016 №662-МР, повідомляє наступне.

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами (ст. 30 «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Відповідно до ч.1 ст.16 ЗУ «Про рекламу»,розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів - на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Разом з тим, ч.2. вказаної статті зазначає, що під час видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється. Про це йдеться і в Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067, п.18: «…Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється».

Відповідно до статті 10 розділу I Конституції України,державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Відповідно до статті 6 ЗУ «Про рекламу», мова реклами визначається статтею 26 Закону України «Про засади державної мовної політики» (5029-17). Згідно вище вказаної статті:

1.         Рекламні оголошення, повідомлення та інші форми аудіо- і візуальної рекламної продукції виконуються державною мовою або іншою мовою на вибір рекламодавця.

2.         Знаки для товарів і послуг наводяться у рекламі у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до закону.

Відповідно до Типових правил розміщення вивісок у м. Суми розділу 10, вивіски виконуються державною мовою або іншою мовою відповідно до чинного законодавства. Знаки для товарів і послуг наводяться у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до закону.

При здійсненні своїх повноважень Управління рекомендує суб'єктам господарювання, що бажають розмістити вивіски, виконувати їх виключно державною мовою. Написання іншомовних текстів на вивісках здійснюється українською мовою за винятком власних товарних знаків, знаків обслуговування, логотипів, якщо вони зареєстровані власником вивіски у Державному підприємстві «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). Значна кількість вивісок, виконаних іншою мовою, розміщені самовільно, або з порушенням Правил розміщення вивісок та підлягають демонтажу відповідно до Порядку демонтажу, обліку, збереження, оцінки та реалізації засобів зовнішньої реклами у м. Суми та норм чинного законодавства.

Розглянувши Вашу службову записку в межах компетенції, повідомляємо, що Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради не має повноважень втручатися в зміст реклами.

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