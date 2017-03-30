Патрульные задержали карманника

Сразу два экипажа патрульной полиции отправились на помощь. Через несколько минут полицейские остановили мужчину, на которого указал заявитель.
Как выяснилось, заявитель вместе со своей женой находился в магазине, когда к ним подошел неизвестный, который на глазах у мужа предпринял попытку проникновения в карман его жены, в которой находились деньги.
Мужчина сделал замечание неизвестному, а тот, в свою очередь, начал убегать.
Полицейские доставили 47-летнего гражданина в помещение Сумского отдела полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.
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