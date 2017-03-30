Патрульные задержали карманника 9 апреля, около 11 часов, на линию «102» поступило сообщение от заявителя, который сообщил, что преследует грабителя.

Сразу два экипажа патрульной полиции отправились на помощь. Через несколько минут полицейские остановили мужчину, на которого указал заявитель.

Как выяснилось, заявитель вместе со своей женой находился в магазине, когда к ним подошел неизвестный, который на глазах у мужа предпринял попытку проникновения в карман его жены, в которой находились деньги.

Мужчина сделал замечание неизвестному, а тот, в свою очередь, начал убегать.

Полицейские доставили 47-летнего гражданина в помещение Сумского отдела полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.