Стартовала реконструкция стадиона «Авангард» С 11 апреля в Сумах начали капитальный ремонт стадиона «Авангард».

Работы по его восстановлению в управлении капитального строительства оценили в 32 миллиона гривен. Впрочем, в системе «Prozorro» предложили меньше – 18,5 млн, сообщается в сюжете UA:СУМИ.

В первый день начали демонтаж трибун. По плану - должно быть современное футбольное покрытие, четыре 400-метровых легкоатлетических дорожек, трибуны с навесом, манеж и ледовая арена.

Чтобы положить новое поле - снимут 50 сантиметров слоя почвы, вывезут около четырех тысяч кубических метров земли. Далее перейдут к внутренним работам.

Директор компании-застройщика, которая выиграла тендер, Виктор Федорченко говорит, что просчитали и должны уложиться в указанную сумму, но есть обещания со стороны Минспорта в помощи для приобретения футбольного поля. Работа секций в настоящее время сохранена.

«На сегодняшний день эта работа будет продолжаться в комплексе. Выход будет с другой стороны. Если брать наших легкоатлетов и футболистов. То по футболу «Барса» и руководство СНАУ предоставило нам возможность заниматься на их полях и проводить чемпионаты Украины для наших юношей», - рассказала начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта Сумского горсовета Вера Мотречко.

Стадион раньше принадлежал бывшему заводу им. Фрунзе. В собственность города был передан в 2010 году. Капитальный ремонт здесь не делали около 50 лет. На этот год в бюджете города предусмотрели 10 млн гривен. Кроме того, по словам начальника управления капитального строительства Сумского горсовета Виталия Шилова, они подали заявку на финансирование из государственного фонда регионального развития. Если же деньги не дадут, то возможно строительство будут завершать в следующем 2018 году.

«Только 4 беговых дорожки по кругу не решают проблемы с точки зрения проведения на стадионе минимум всеукраинских соревнований, так как на 4 дорожках соревнования в нормальных цивилизованных странах уже не проводятся, минимум 6 нужно, а то и 8, если это чемпионат Украины. Но, к сожалению, территория не позволяет», - прокомментировал реконструкцию президент федерации легкой атлетики Сумской области Владимир Подлесный.