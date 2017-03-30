Сумские таможенники отказались от взятки

Молодой человек ехал в поезде сообщением «Киев - Москва», вез 60 кг мяса без специальных документов на него. Для того, чтобы работники таможни не приглашали на осмотр представителей ветеринарной службы, мужчина предложил деньги.
Работники таможни сообщили ГУ Национальной полиции в Сумской области и Управления собственной безопасности ГУ ГФС в Сумской области.
После проведения соответствующих процедур работники ветеринарной и фитосанитарной службы Украины мясо не допустили к перемещению через границу Украины. Кроме того, нарушитель не предоставил специальных документов, подтверждающих происхождение товара и его качество, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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