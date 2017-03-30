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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:25248

Сумские таможенники отказались от взятки

Сегодня, 13 апреля, на таможенном посту «Конотоп» Сумской таможни ГФС благодаря плодотворному сотрудничеству работников таможни и сотрудников УВБ ГУ ГФС вместе с сотрудниками национальной полиции в Сумской области пресечена попытка дачи взятки работникам таможни.

Молодой человек ехал в поезде сообщением «Киев - Москва», вез 60 кг мяса без специальных документов на него. Для того, чтобы работники таможни не приглашали на осмотр представителей ветеринарной службы, мужчина предложил деньги.

Работники таможни сообщили ГУ Национальной полиции в Сумской области и Управления собственной безопасности ГУ ГФС в Сумской области.

После проведения соответствующих процедур работники ветеринарной и фитосанитарной службы Украины мясо не допустили к перемещению через границу Украины. Кроме того, нарушитель не предоставил специальных документов, подтверждающих происхождение товара и его качество, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Право Взятка Таможня
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