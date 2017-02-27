Обещанного полгода ждут: в Сумах отремонтировали дорогу на Шевченко

Следующими будут ремонтировать дороги на улицах Герасима Кондратьева и Роменская, сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.
На ремонтные работы планируют задействовать 3 новых трактора и 2 МАЗа, также в управлении капитального строительства и дорожного хозяйства провели тендер на большой погрузчик.
К поминальным дням уже сделали капитальный ремонт дороги в районе «кладбища 40-ой подстанции». Ремонтные работы завершены по улицам Т. Шевченко и Луговой. Напомним, задание от мэра Сум Александра Лысенко доделать ул. Шевченко возле гимназии № 1 было до 1 сентября 2016 года.
«В дневном режиме выполнять ремонт практически невозможно, поэтому будем работать в ночное время. Планируем начать капитальный ремонт улицы СКД, в перспективе - заезд на Химгородок», - рассказал Александр Вегера.
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