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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13164

Обещанного полгода ждут: в Сумах отремонтировали дорогу на Шевченко

На сегодня дорожники отремонтировали дорожное покрытие по улицам Тараса Шевченко и Луговой.

Следующими будут ремонтировать дороги на улицах Герасима Кондратьева и Роменская, сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

На ремонтные работы планируют задействовать 3 новых трактора и 2 МАЗа, также в управлении капитального строительства и дорожного хозяйства провели тендер на большой погрузчик.

К поминальным дням уже сделали капитальный ремонт дороги в районе «кладбища 40-ой подстанции». Ремонтные работы завершены по улицам Т. Шевченко и Луговой. Напомним, задание от мэра Сум Александра Лысенко доделать ул. Шевченко возле гимназии № 1 было до 1 сентября 2016 года.

«В дневном режиме выполнять ремонт практически невозможно, поэтому будем работать в ночное время. Планируем начать капитальный ремонт улицы СКД, в перспективе - заезд на Химгородок», - рассказал Александр Вегера.

Общество Ремонт дорог

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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