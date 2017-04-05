Только 1% сумчан стал лучше жить за последний год По результатам Всеукраинского муниципального опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» совместно с Центром анализа и социологических исследований МРИ и при финансовой поддержке Правительства Канады, всего 1% сумчан считает, что стало немного лучше жить.

При этом 5% сумчан считают, что экономическое состояние семьи за год осталось на прежнем уровне, 24% - что несколько ухудшилось и 67% - значительно ухудшилось. Еще 3% затруднились ответить на вопрос: «Как изменилось за последние 12 месяцев экономическое положение Вашей

семьи?» Только в шести городах 1% горожан считают, что им стало намного лучше жить – в Ривне, Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске, Днепре и Кропивницком. Только в четырех городах – Ривне, Хмельницком, Виннице и Николаеве – по 8% горожан считают, что экономическое состояние их семей улучшилось хоть немного.

Данные были собраны в 24 городах Украины (Киев и все областные центры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) 20 января - 12 февраля 2017 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов. Общая выборка составила 19200 интервью постоянных жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборка является репрезентативной для населения городов по возрасту и полу. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5 процента.