В Сумах подорожала вода С 15 апреля тарифы на услуги водоснабжение и водоотведение от КП «Горводоканал» повышаются.

Об этом сообщает «Урядовий кур’єр», где 14 апреля напечатано решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которым 22 марта утверждены новые тарифы.

Централизованное водоснабжение для частного сектора будет стоить 7 грн 51 коп. за кубический метр и 5 гривен 98 копеек за канализацию. Снабжение холодной водой жителей многоэтажек будет стоить 7 грн 97 коп., канализация - 6 грн 34 коп.