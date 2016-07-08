В Сумах подорожала вода

Об этом сообщает «Урядовий кур’єр», где 14 апреля напечатано решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которым 22 марта утверждены новые тарифы.
Централизованное водоснабжение для частного сектора будет стоить 7 грн 51 коп. за кубический метр и 5 гривен 98 копеек за канализацию. Снабжение холодной водой жителей многоэтажек будет стоить 7 грн 97 коп., канализация - 6 грн 34 коп.
Сегодня, 14 марта, на внеочередном заседании исполкома Сумского горсовета приняли решение «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и...
Исполком установил тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий ООО «Управляющая компания «Комэнерго-Сумы»....
Заместитель городского головы Виктор Волонтырец на аппаратном совещании 18 июля, «чтобы по тарифам у нас не было какого-либо пиара», охарактеризовал...
Сегодня, 13 июля, Заречный районный суд города Сумы остановил ряд решений исполкома, которыми утверждены временные тарифы для сумских жэков....
Депутаты Сумского горсовета на сессии 7 июля приняли решение обратиться к нардепам от Сумской области и НКРЕКП из-за повышения цены...