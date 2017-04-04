В Шостке поймали женщину, которая занималась продажей марихуаны

Сыщикам Шосткинского отдела полиции стала известна информация, что 33-летняя жительница района занимается продажей марихуаны. После соответствующей проверки эта информация подтведилась. Поэтому правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого совершили ряд следственно-оперативных мероприятий для документирования нелегального наркобизнеса гражданки. Оперативники задокументировали два факта продажи женщиной наркосодержащей конопли одному из жителей Шостки. Еще более 100 граммов марихуаны они нашли в доме «продавщицы» во время осмотра.
По словам подозреваемой, конопля она случайно нашла летом на заброшенных земельных участках. Хорошо понимая, что их можно выгодно продать, она самостоятельно их приготовила для потребления и предложила своим знакомым, установив цену 100 гривен за спичечный коробок.
Женщине было объявлено о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. статьи 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция которой предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества
Сейчас материалы досудебного следствия уже направлены в суд где и будет определена мера наказания злоумышленницы за совершенное преступление, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Работника Шосткинской исправительной колонии № 66 задержали во время занесения в колонию посылки с наркотиками....
Дома у молодого человека правоохранители обнаружили и изъяли около 300 граммов наркотического сырья - каннабис....
Запрещенное вещество полицейские нашли в домовладении ранее уже судимого за незаконное хранение наркотиков 42-летнего жителя района....
В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле пограничники обнаружили наркотическое вещество....
Патрульные задержали мужчину, который на их глазах попытался принять вещество, похожее на наркотическое....