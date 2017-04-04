В Шостке поймали женщину, которая занималась продажей марихуаны Уголовное производство по факту сбыта наркотиков 33-летней жительницей одного из сел района уже направлено в суд. Во время досудебного следствия правоохранители установили, что женщина продавала своим знакомым наркосодержащую марихуану. С каждого проданного спичечного коробка с «дурман-зельем» она получала доход в 100 гривен.

Сыщикам Шосткинского отдела полиции стала известна информация, что 33-летняя жительница района занимается продажей марихуаны. После соответствующей проверки эта информация подтведилась. Поэтому правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого совершили ряд следственно-оперативных мероприятий для документирования нелегального наркобизнеса гражданки. Оперативники задокументировали два факта продажи женщиной наркосодержащей конопли одному из жителей Шостки. Еще более 100 граммов марихуаны они нашли в доме «продавщицы» во время осмотра.

По словам подозреваемой, конопля она случайно нашла летом на заброшенных земельных участках. Хорошо понимая, что их можно выгодно продать, она самостоятельно их приготовила для потребления и предложила своим знакомым, установив цену 100 гривен за спичечный коробок.

Женщине было объявлено о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. статьи 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция которой предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества

Сейчас материалы досудебного следствия уже направлены в суд где и будет определена мера наказания злоумышленницы за совершенное преступление, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.